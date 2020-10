Volley A2/F - L'anticipo: Alle 18 la Lpm Bam Mondovì ospita la Sigel Marsala

Una gara ricca di spunti interessanti. Questo pomeriggio la Lpm Bam Mondovì torna in campo per affrontare una delle squadre più in forma del girone Ovest di serie A2, la Sigel Marsala, nel match valido per la sesta giornata di regular season. Le siciliane solo due giorni fa hanno affrontato la trasferta di Busto Arsizio, conquistando una bella vittoria per 1-3.

Visti i tempi ravvicinati con la sfida contro il Puma, il Marsala ha preferito restare al Nord e nella giornata di ieri ha raggiunto Mondovì in vista della sfida odierna. La Sigel attualmente occupa il terzo gradino della classifica del girone Ovest con dieci punti all’attivo, ottenuti in cinque gare disputate, una in più rispetto alla Lpm, che deve ancora recuperare la gara con il Club Italia Crai (28/10).

Nel match di oggi si assisterà al derby di casa “Mazzon”, visto che la pumina Alessia si troverà di fronte come avversaria la sorella gemella Giorgia. Altro "duello" a distanza, ma questa volta “a stelle e strisce”, sarà quello delle due schiacciatrici americane Leah Hardeman (Mondovì) e Lauryn Elai Mc Call Ginnis (Marsala). Nelle vesti di avversaria, invece, tornerà a calcare il taraflex del PalaManera la palleggiatrice Ilaria De Michelis.

Insomma, si tratta di una sfida che metterà di fronte due ottime formazioni. Gli arbitri designati per questo incontro sono Andrea Clemente di Parma e Stefano Chiriatti di Lecce. Dopo l’ultimo Dpcm la capienza del PalaManera è stata ridotta a circa 150 posti. Pochi i biglietti ancora disponibili sul portale “liveticket” per assistere a questo match. Prevista la diretta streaming sul canale internet LVF TV previa sottoscrizione di uno degli abbonamenti a disposizione. Fischio d’inizio alle ore 18.