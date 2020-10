Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Marsala 3-1, le gemelle Mazzon per la prima volta in campo da avversarie (VIDEO)

Hanno vissuto di certo un pomeriggio speciale Alessia e Giorgia Mazzon, le due sorelle gemelle che, con maglie diverse sono scese in campo al PalaManera. Maglie che hanno consentito di distinguere chi fosse Alessia e chi Giorgia, visto che le due belle e brave giocatrici ventiduenni sono praticamente identiche.

Ad aggiudicarsi la vittoria oggi è stata la pumina Alessia, che con la sua Lpm Bam Mondovì ha superato la Sigel Marsala di Giorgia per 3-1. Una "battaglia" sportiva in campo, ma un bottino di emozioni per entrambe le sorelle, che per la prima volta si sono affrontate da avversarie. Alla vigilia si sapeva che una delle due avrebbe sorriso più dell'altra, ma la gioia di potersi rivedere e riabbracciare ha pareggiato i conti regalando una giornata speciale ad entrambe. Ecco il commento delle due sorelle al termine del match: