Sci alpino femminile: Marta Bassino, che inizio in Coppa del mondo! Primo posto nel gigante di Soelden

Inizio con il botto per Marta Bassino nella Coppa del mondo 20\21. La campionessa di Borgo San Dalmazzo fa suo il gigante di Soelden, prima gara stagionale, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni per una nuova annata da protagonista.

Marta, già in testa al termine della prima manche, non perde terreno nella seconda frazione e conquista il gradino più alto del podio austriaco con il tempo complessivo di 2:19.69

Per la portacolori dell'Esercito si tratta del secondo sigillo in Coppa del mondo dopo il successo nel gigante di Killington a novembre dello scorso anno.

Seconda Federica Brignone (+0,14) per una splendida doppietta azzurra. Terza la slovacca Petra Vlhova, poi Gisin e Holtmann. Sesta Sofia Goggia.

LA TOP TEN

1. (1). Marta Bassino ITA 2'19"69

2. (2). Federica Brignone ITA +0"14

3. (10). Petra Vhlova SVK +1"13

4. (4). Michelle Gisin SUI +1"30

5. (3). Mina Fuerst Holtmann NOR +1"75

6. (8). Sofia Goggia ITA +2"47

6. (13). Meta Hrovat SLO +2"47

8. (6). Lara Gut-Behrami SUI +2"56

9. (14). Tessa Worley FRA +2"79

10. (17). Paula Moltzan USA +2"81