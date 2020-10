Mondovì più pulita grazie alla Spazzacamminata (FOTO)

Si è svolta nella mattinata di ieri, sabato 17 ottobre, la “Spazzacamminata” collettiva per le strade di Mondovì.

L'iniziativa, promossa all’interno del progetto ‘Ambientiamoci’, è stata organizzata da Mondoqui e altre 12 associazioni.

Le operazioni di pulizia, coordinate da Pietro e Maurizio, due ragazzi che stanno svolgendo servizio civile presso il comune e dall’ufficio ambiente, si sono concentrate in particolare nella zona compresa tra via San Roccchetto, via Cuneo, via Saluzzo e strade limitrofe. La raccolta, svolta nel pieno rispetto delle norme anti contagio, ha consentito il recupero di vari rifiuti tra cui lattine e bottiglie di vetro abbandonate in aree difficilmente raggiungibili a causa della fitta vegetazione.

“Grazie davvero ai tanti cittadini che aiutano a rendere la nostra città più bella e pulita” – commentano dall’amministrazione monregalese.

Fanno parte del progetto “Ambientiamoci” le seguenti comunità: gruppi di preghiera evangelici “La Puissance De La Parole” di Carassone Follone, “Missione Internationale dell’Evangelizzazione” e “Missione mondiale esercito di Gesù Cristo”; le Comunità musulmane di via Cuneo e di via Langhe; la Comunità ortodossa di piazza Mellano; l’Associazione nigeriana “Edo State Community”; l’Associazione MondoQui, il Caffè Sociale e la Biblioteca EquiLibri. Aderiscono Comizio Agrario, Orto della Socialità del Centro Diurno l’Alveare con coop. Caracol, Puliamo il Mondo(vì), Legambiente Cuneo, il Progetto 7000 querce, Movimento per la Decrescita Felice di Cuneo, Ecobeinale Magliano Alpi, Progetto Sprar/Siproimi del Consorzio Servizi Socioassistenziali del Monregalese.

Le attività proseguiranno sabato 21 novembre, giornata nazionale degli alberi, con la messa a dimora di un piccolo bosco in un terreno di via Alba messo a disposizione dal comune.