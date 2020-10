Un caso di positività per un alunno della scuola media di Peveragno. Da domani 19 ottobre, come previsto dai protocolli sanitari, la classe sarà in isolamento.

L'alunno positivo è comunque in buone condizioni di salute. I ragazzi saranno sottoposti a tampone e si valuterà il loro rientro in classe, mentre nel frattempo sarà attivata la didattica a distanza.