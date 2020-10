Serie D, quinta giornata: vola il Bra, pari Saluzzo

Disputata la quinta giornata sui campi del girone A di Serie D. Prosegue la marcia del Bra capolista, capace di espugnare Casale con il risultato di 2-0 (Gaeta e Cardore su rigore).

In serie positiva anche il Saluzzo: 2-2 in casa del Legnano (reti saluzzesi di Carli e Caldarola). Rinviata Fossano-Città di Varese così come Vado-Derthona.

I risultati della 5^giornata:

Arconatese-Castellanzese 5-1

Caronnese-Chieri 0-1

Casale-Bra 0-2

Folgore Caratese-Pont Donnaz 1-1

Fossano-Città di Varese RINVIATA

Imperia-Sestri Levante 2-0

Lavagnese-Gozzano 3-2

Legnano-Saluzzo 2-2

Sanremese-Borgosesia 2-0

Vado-Derthona RINVIATA

Classifica: Bra 13, Sanremese 11, Pont Donnaz 10, Derthona 9, Borgosesia, Saluzzo 7, Folgore C, Arconatese, Sestri L, Caronnese 6, Castellanzese 5, Lavagnese, Chieri, Vado 4, Imperia, Gozzano, Fossano 3, Legnano 2, Città di Varese, Casale 0