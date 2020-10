Alba e Bergamo unite anche attraverso le imprese artigiane

Il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” oggi, domenica 18 ottobre, ha ospitato la cerimonia annuale di premiazione di Confartigianato Imprese Cuneo – Zona di Alba per le aziende con 35/50 anni di "Fedeltà Associativa" e le nuove imprese "Start Up". La giornata, quest’anno, è stata anche l’occasione per sancire un patto di amicizia, dopo quello firmato venerdì tra Bergamo e Alba Città Creative Unesco per la Gastronomia dai sindaci Giorgio Gori e Carlo Bo, anche tra le rispettive realtà associative artigiane.



Per la Città di Alba erano presenti il sindaco Carlo Bo, l’assessore al Turismo, manifestazioni, eventi e Unesco Emanuele Bolla e l’assessore al Bilancio Bruno Ferrero. Confartigianato Imprese Cuneo è stato rappresentato dal presidente territoriale Luca Crosetto, dalla vicepresidente territoriale Daniela Balestra e dal presidente della zona di Alba Daniele Casetta, con i vice Domenico Visca e Claudio Piazza.

Per Confartigianato Imprese Bergamo hanno presenziato il presidente Giacinto Giambellini e il direttore Stefano Maroni. Insieme hanno condiviso con il pubblico una toccante testimonianza di ciò che ha vissuto la città lombarda nelle settimane più drammatiche della pandemia e della solidarietà artigiana durante la costruzione dell’ospedale da campo.

Il sindaco Carlo Bo: “E’ importante per me essere qui con voi oggi e riuscire a ritrovarci anche in questo momento così difficile. Ancora di più nell’anno in cui Confartigianato Cuneo celebra i 75 anni di attività e in cui suggella il suo legame con Bergamo. Le tre città italiane che hanno ricevuto il riconoscimento Unesco per la loro creatività nel settore gastronomico, Alba, Bergamo e Parma, stanno lavorando per creare un unico distretto gastronomico, un obiettivo che può essere raggiunto anche grazie all’apporto delle tantissime imprese artigiane. Ringrazio, infine, i nostri artigiani che parlano poco e lavorano tanto, spina dorsale dell’economia nazionale e del nostro territorio”.

“Il gemellaggio tra Confartigianato Alba e Bergamo conferma la bontà della strategia di collaborazione tra le nostre città anche sull’asse delle città creative, strategia concretizzata con la firma del patto di amicizia tra i sindaci Bo e Gori nel fine settimana” dichiara l’assessore Emanuele Bolla.



Durante la mattinata è stato consegnato il riconoscimento alle seguenti aziende di Alba:

- Coiffeures Ermanno Snc (50 anni)

- Brovida Paolo (50 anni)

- Bottino Pietro (35 anni)

- Frigosystem di Cappello Fabrizio & c. (35 anni)

- Laboratorio Odontoprotesico F.lli Agnelli Snc (35 anni)

- Marengo Dario (35 anni)

- Tecno L.a.m.a. snc di Vacchetta Fabrizio & c. (35 anni)

- Cane Domenico (Start up)

- Tosa Andrea (Start up)