Monterosso Grana: erogati i contributi a sostegno del restauro della chiesa di Frise

L’amministrazione comunale del Comune di Monterosso Grana ha deliberato i contributi a favore delle associazioni/enti per l’anno 2020. Molti eventi non sono stati organizzati, ma si sono comunque portate avanti iniziative interessanti, dal Carnevale di Valle alla manutenzione dei sentieri o delle strutture in disponibilità.

Per ultimi, ma non meno importanti, € 600 al circolo Amis del Frise a sostegno dell’importante progetto di manutenzione della Chiesa di San Giovanni Battista che prevede il rifacimento del tetto e il restauro del campanile. L’intervento è reso possibile grazie ai contributi provenienti dall’8 per mille e dalla Fondazione CRT, che però non coprono l’intera spesa; chiunque volesse contribuire lo può fare con un'erogazione liberale, di cui di seguito riportiamo i dettagli: versamento sul C/C del Circolo con la causale "Erogazione liberale per ristrutturazione del tetto della chiesa di Frise" - Cod.IBAN IT04N0843979320000080100535, intestato a "Circolo ACLI Amis dal Frise - fraz. Frise 30 - 12020 Monterosso Grana (CN)".