Ad Alba esordio per il festival “Uto Ughi per i Giovani", una nuova iniziativa per educare alla musica

Grazie alla prestigiosa collaborazione ed al sostegno della Fondazione “Piera, Pietro e Giovanni Ferrero” ed al patrocinio del Comune di Alba aprono e chiudono nella capitale delle Langhe le tappe piemontesi del festival “Uto Ughi per i Giovani” – nato dalla storica rassegna “La Santità Sconosciuta” - la nuova iniziativa per l’educazione musicale ed il sostegno dei giovani talenti, con concerti, concorso violinistico, incontri e prove a porte aperte. Il festival, ideato dal M° Uto Ughi, dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano, è sostenuto, per le tappe piemontesi, dalla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero.

La tappa 2020 del festival parte dalla Città di Alba, in provincia di Cuneo, per poi raggiungere altre città del Piemonte. Il concerto inaugurale si svolgerà nell’Auditorium della Fondazione Ferrero sabato 7 novembre alle ore 21.00. Sul palco Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, e Andrea Bacchetti con un recital per violino e pianoforte su pezzi emblematici dalla grande tradizione violinistica. Sempre nell’Auditorium Fondazione Ferrero un altro appuntamento martedì 10 novembre alle ore 21.00 con “Griminelli plays Morricone”. Andrea Griminelli e Stefano Nanni Recital per flauto, pianoforte e tastiere con un tributo a Ennio Morricone attraverso le più belle colonne sonore del grande compositore Premio Oscar.

A seguire, sabato 14 novembre alle ore 21.00 il festival approda sul palco del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba con Uto Ughi e I Filarmonici di Roma nel concerto per Violino e Orchestra “Uto Ughi racconta Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi”, con lettura dei sonetti ed interpretazione del capolavoro vivaldiano ad opera del M° Uto Ughi. Poi, domenica 15 novembre ore 21.00 nell’Auditorium Fondazione Ferrero “I giovani e la musica”. La parola di un maestro, conversazione tra Uto Ughi e Angelo Angelastro, giornalista e scrittore, capo redattore TG1.

Il festival torna nel Teatro Sociale “G. Busca” di Alba sabato 21 novembre alle ore 21.00 con Gabriella Costa e l’Orchestra Sinfonica nel concerto per soprano e orchestra “Vedrai, Vedrai….da Tenco a Mina - I grandi successi della musica italiana.

In mezzo alcune tappe intermedie. Sabato 28 novembre ore 21.00 nel Santuario Nostra Signora del Popolo di Cherasco il Quartetto di Ottoni - Canaveis an Brass con gli strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Sontuosità a confronto: da Gabrieli a Morricone. Domenica 29 novembre ore 21.00 sempre nel Santuario Nostra Signora del Popolo ci saranno Giuseppe Carpano e Francesco Verzillo nel concerto per pianoforte e tromboni “Aroma pieno”. Poi, giovedì 10 dicembre alle ore 21.00 nella sala del Conservatorio “G. Verdi” di Torino Uto Ughi e I Filarmonici di Roma nel concerto per violino e orchestra “Uto Ughi racconta “Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi”. Lettura dei sonetti ed interpretazione del capolavoro vivaldiano ad opera di Uto Ughi.