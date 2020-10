L'assessore alla Sanità va in viaggio di nozze nella settimana dell'emergenza, polemiche le opposizioni

In viaggio di nozze con polemiche. È quanto sta succedendo all'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, neo sposo in luna di miele in terra siciliana.

La settimana, però, a detta delle opposizioni, sarebbe la peggiore per via dei dati che arrivano dal fronte Covid. Balzo in avanti dei contagi (ieri il Piemonte ne ha contati quasi 1000 in più) e terapie intensive che tornano a riempirsi.

Critiche le opposizioni, ma non felici neppure il Centrodestra e la Lega, che lo ha convocato per domani o dopodomani, quando sarà di ritorno.

Pare che neppure il presidente Cirio gradisca la scelta del suo assessore, soprattutto in un momento in cui si chiede al Piemonte perché per settimane si siano fatti pochi tamponi, a fronte del numero dei laboratori.