Irene Cagnazzo è campionessa regionale di ciclismo categoria allieve

Ancora Irene Cagnazzo! Lo scorso anno come esordiente aveva portato a casa l'argento al nazionale e questa mattina si è laureata campionessa regionale nella cronoscalata.

La allieva classe 2005 in forza alla ASD Alba Bra Langhe Roero si esalta sempre nei momenti importanti e, anche in questa occasione, non non si è lasciata sfuggire l'opportunità di primeggiare portando a casa la maglia ed il titolo di campionessa regionale allieve.

"Irene è sostanzialmente una certezza per la squadra perché ogni volta che c'è il bisogno di fare risultato lei si presenta e ci riesce! Siamo veramente molto soddisfatti di questa ragazzina, molto umile è molto semplice nei modi, ma decisamente incisiva quando si tratta di portare a casa una risultato.it ieri veramente di cuore di averla fra le nostre fila." Il commento della dirigenza