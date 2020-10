Chiuse fino a mercoledì le medie di San Rocco Castagnaretta e di via Mazzini a Cuneo

Continua la didattica a distanza in due scuole medie della città, quelle del comprensivo di corso Soleri, la media di San Rocco Castagnaretta e qualla di via Mazzini, a Cuneo.

Non ci sarebbero ancora gli esiti dei tamponi, in particolare quelli effettuati sui docenti. Per cui le famiglie, poco fa, sono state avvisate del fatto che almeno fino a mercoledì le scuole saranno chiuse e si proseguirà con le lezioni da casa, collegati sulle varie piattaforme digitali per la cui attivazione tutte le scuole si sono attivate già nei mesi scorsi.

Le due scuole sono rmaste chiuse già la scorsa settimana.