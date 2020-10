Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Marsala 3-1, coach Delmati:"Fase break determinante...Leah Hardeman? Può crescere ancora" (VIDEO)"

Sette punti in tre scontri diretti! La Lpm Bam Mondovì termina il trittico di gare delicate con Roma, Pinerolo e Marsala, affrontate in un fazzoletto di sette giorni. Dopo la capolista Acqua & Sapone Roma, anche la Sigel Marsala esce dal PalaManera a mani vuote.

Le "Pumine" dopo aver concesso un set alle avversarie, tolgono gli artigli e conducono in porto una bella vittoria per 3-1. Soddisfatto al termine del match il tecnico Davide Delmati, che sottolinea l'ottima prestazione di Leah Hardeman. Per il Tecnico milanese la banda americana ha solo iniziato a far vedere di cosa è capace. Ecco il commento di Delmati a nostri microfoni: