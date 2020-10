Allestimento autunnale: in via Peveragno i commercianti fanno bella la città

Dopo contrada Mondovì, dove da anni i commercianti allesticono su vari temi - cappelli, pacchi di Natale, lampade, fiori - l'ingresso alla bellissima strada, nei giorni scorsi anche l'ingresso da via Roma verso via Peveragno si è trasformato in una cascata di fiori e piante autunnali.

Ad occuparsene alcuni commercianti della strada che porta in piazza Boves, dove ci sono diverse attività commerciali. Un modo per dare uno slancio e un segno di accoglienza in un periodo non facile, come ci ha spiegato la giovane titolare della fioreria aperta da qualche mese nella piazza: "Vogliamo contribuire a rendere più bella la città. Ne abbiamo tutti bisogno!".