Scaldate il forno e l'autunno con un buon arrosto di manzo

Scaldate i motori… e anche il forno. Già, il forno: lo avevate dimenticato vero? Rimasto spento nelle settimane più calde dell’anno, ora può essere finalmente riacceso per preparare ricette capaci di profumare tutta la casa e invitarci a sedere a tavola. Come un bell’arrosto di manzo per stuzzicare la fantasia dei più golosi.

Ecco come si fa a cucinarlo perfetto. Mondate 2 carote, 2 cipolle, 2 gambi di sedano e tagliateli a pezzi grossi, quindi sbucciate 2 spicchi d’aglio e tagliateli a metà. Versate tutto in una ciotola assieme a timo, rosmarino e alloro, condendo con 2 cucchiai di olio extravergine. Strofinate la superficie di 1,5 kg di fesa di manzo con olio, sale e pepe, quindi adagiate le verdure e le erbe aromatiche su una teglia rivestita con carta da forno e posizionate sopra la carne.

Portate il forno a 240°C e, una volta inserita la teglia, abbassate subito a 200°C e cuocete per 1 ora. A metà cottura bagnate l’arrosto con il suo sugo e al termine toglietelo dal forno e fatelo riposare su un tagliere, coprendolo con un foglio di alluminio. Quando si sarà freddato, potrete tagliate l’arrosto a fette spesse un centimetro e servirlo con il sugo di cottura ben caldo. Fame eh? (Silvia Gullino)