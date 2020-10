Volley maschile A2: nel primo turno di campionato Cuneo cade al tie-break sul campo di Bergamo

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo cade al tie break, nella prima giornata del campionato di Serie A2 maschile, sul campo dell'Agnelli Tipiesse Cisano Bergamasco.

Lungo e combattuto il primo set, vinto dagli ospiti per 31-29. La squadra di Serniotti, tuttavia, non riesce a ripetersi nel secondo e terzo parziale (entrambi persi per 25-17). Cuneo si impone nel quarto set, respingendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa e chiudendo con il punteggio di 25-23 in suo favore. Nel tie-break è più efficace la formazione bergamasca, soprattutto in avvio: 15-6 e 3-2 finale.

Nel prossimo turno (domenica 25 ottobre) è in programma l'esordio stagionale al Pala UBI Banca per Cuneo, contro Emma Villas Aubay Siena, la cui partita della giornata di apertura, in casa contro Cantù, è stata rinviata dopo il riscontro di un caso di positività al Covid-19 nella squadra lombarda.