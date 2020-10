Al cimitero di Sommariva del Bosco si potrà usufruire degli annaffiatoi soltanto più con la moneta, esattamente come i carrelli dei supermercati.

Il Comune, con il vicesindaco Marco Pedussia insieme all'assessore competente Giorgio Gristina, ha portato a termine una miglioria all'interno dell'area cimiteriale.

In prossimità di ognuno dei tre ingressi sono stati sistemati dei porta annaffiatoi con funzionamento a moneta, simile a quello dei carrelli del supermercato. "In questo modo - spiegano dal Municipio - si potranno trovare gli annaffiatoi sempre in ordine al loro posto.

I porta annaffiatoi sono già in funzione". Il Comune, inoltre, provvederà anche al rifornimento del materiale di consumo mancante.