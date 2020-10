Cuneo, prelievi spostati al "Carle" e referti al "Santa Croce"

In attesa del ripristino dell'attività presso il Punto prelievi di via Carlo Boggio a Cuneo, i cui locali sono stati interessati da un problema all’impianto idraulico, da domani, martedì 20 ottobre, e fino alla soluzione del problema, i prelievi del sangue saranno effettuati presso l'ospedale "Carle" a Confreria, con accesso dall'ingresso principale, nei locali oggi adibiti alla Formazione (secondo piano) con orario 7-12 dal lunedì al venerdì e 7-11 il sabato.



I referti possono essere ritirati online, presso le farmacie oppure presso il laboratorio dell'ospedale "Santa" Croce (ingresso da via Michele Coppino) con orario 7-12 e 13-15.30.