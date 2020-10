Vaccinazioni contro l'influenza: due medici di base organizzano un servizio apposito

Per consentire di eseguire le vaccinazioni contro l'influenza, previste a partire dalla prossima settimana, nel modo più tempestivo e efficace possibile, nel rispetto delle norme anti-contagio Covid19, e permettere contemporaneamente il normale svolgimento dell'attività ambulatoriale, i dottori Cinzia Garnero e Andrea Einaudi, medici di medicina generale in servizio a Busca, in collaborazione con il Comune di Busca e la CRI, attivano per quest'anno una nuova modalità di accesso al servizio.