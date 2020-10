Lite tra due uomini in zona stazione: intervento di polizia e carabinieri

Polizia e carabinieri sono intervenuti, poco dopo le 18, nell'area della stazione ferroviaria di Cuneo, chiamati per una rissa che ha convogliato sul posto diverse pattuglie.

E' intervenuta anche un'ambulanza. Ma in realtà si è trattao solo di un alterco tra due uomini in stato di alterazione per aver bevuto un po' troppo. Non c'è stato alcun ferito e le pattuglie sono rientrate quasi subito in sede.

In zona questi episodi accadono con grande frequenza e sono spesso i residenti a chiamare le forze dell'ordine, anche per evitare che le situazioni, come accaduto già in passato, degenerino.