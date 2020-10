Come gli impianti zigomatici ti ridaranno il sorriso

Come già accennato, la ricerca del professionista più indicato richiede del tempo e non dovrebbe mai essere sottovalutata. Nell'ambito degli esperti nel trattamento delle gravi atrofie attraverso la tecnica degli impianti zigomatici è presente il Dr. Cesare Paoleschi .

Cesare Paoleschi ha infatti completato i percorsi di perfezionamento in “Chirurgia implantare preprotesica”, “Chirurgia dei denti inclusi”, “Utilizzo del laser in odontoiatria”, “Tecniche operative di implantologia e parodontologia” presso l' Università di Firenze .

Ha inoltre preso parte a corsi di chirurgia implantare tenuti dai principali esperti internazionali in Svezia presso le Università di Gotheborg, di Umea e Stoccolma, in Spagna presso l'Istituto Davò, in Brasile presso la clinica Miglioranza e in Portogallo presso la clinica Malò.