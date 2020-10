Al teatro Politeama Boglione di Bra la cerimonia di premiazione della Biennale "WAB - Women Art Bra"

L’appuntamento a teatro, naturale conclusione della mostra allestita e visitabile fino al 25 ottobre al Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya, decreterà la vincitrice 2020 della rassegna che, oltre a un premio in denaro, avrà nei prossimi mesi la possibilità di allestire una mostra personale a Palazzo Mathis. Durante la serata verranno inoltre assegnati i riconoscimenti per le quattro le sezioni in concorso (pittura, scultura, fotografia e design), premi della critica e tributi speciali da parte di associazioni impegnate attivamente sul territorio.