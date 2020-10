Prolungata fino a sabato 24 e domenica 25 la mostra d’arte "Madonne e Santi" di Fossano

La mostra itinerante “Madonne e santi”, nella chiesa di San Giovanni a Fossano, verrà prolungata anche nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre, come comunicato dal comitato di quartiere del borgo Vecchio.



L’accesso alla chiesa è consentito dalle ore 15 alle 18.30 dove si potrà ammirare, oltre alle opere già esposte, ancheuna piccola galleria di paesaggi con tecnica a pastello realizzata dal marito dell’artista: Pierre Tchakhotine.



“È una mostra unica, che merita assolutamente di essere visitata e valorizzata - commenta l’assessore alla cultura Ivana Tolardo - sono contenta che l'artista abbia scelto Fossano per esporre le sue opere. Doppio merito quindi all'autrice che ha voluto puntare sull'arte sacra realizzando opere che si ispirano a madonne e santi presenti nelle chiese e nelle cappelle del territorio cuneese ed appartenenti al periodo tardo gotico.

Sono opere straordinarie, originali e tali da coinvolgere emotivamente il pubblico, guidandolo alla scoperta dei luoghi e dei soggetti magistralmente ritratti"



I quadri ad acquarello dell’artista Nadia Lavrova rivisitano le madonne e i santi, del XV secolo, che si possono trovare nelle cappelle e nelle chiese del cuneese. Un lavoro di grande importanza per la nostra provincia, visto che le opere contribuiranno a far conoscere il nostro patrimonio culturale anche al di fuori dei confini nazionali.



Il carattere itinerante ha portato la mostra in numerosi centri prima di approdare nella città degli Acaja. I dipinti attualmente sono attesi anche in 4 musei statali russi.



La mostra fossanese è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano e con il Comune di Fossano.



L’accesso alla mostra è libero e per maggiori informazioni ci si può rivolgere al: 336 899859