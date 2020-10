Un nuovo appuntamento nel calendario di Start: mostra sulla propaganda cinese alla Castiglia di Saluzzo

Come chiarisce il titolo, l’esposizione consiste in una raccolta di manifesti della propaganda cinese che, a partire dalla metà degli anni ’90, per iniziativa di Stevens Vaughn e Rodney Cone furono “riesumati” dai meandri di ambienti domestici ormai inusitati per essere riportati alla luce, restaurati e catalogati. Il risultato ha condotto ad una delle più cospicue collezioni su tale tema attualmente circolanti nel mondo. Si tratta di immagini che condensano al loro interno una molteplicità di valori: storico, politico, scientifico, artistico e che, come spiega significativamente il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, “oggi hanno ancora molto da raccontare, anche a migliaia di km di distanza: sono un viaggio nella trasformazione dell’arte cinese, attraverso vari passaggi e vari stili. Ci aiutano a comprendere come un moto rivoluzionario trasforma il contesto e quindi porta ad un’evoluzione della società e ci permettono di riaffermare che solamente la sedimentazione di decenni ci consente di osservare un periodo storico e giudicarlo.”