Stop forzato per il centro prelievi dell'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

L'ufficio stampa aziendale ha comunicato, poco fa, che per la giornata di oggi, 19 ottobre, il centro prelievi di via Carlo Boggio, a Cuneo, non effettuerà attività di prelievi nè ritiro referti.

Motivo? "Inagibilità dei locali". Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, che verranno resi noti in mattinata dall'Azienda ospedaliera.