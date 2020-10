Non si fermano i contagi a Savigliano.

L'ultima comunicazione del sindaco Giulio Ambroggio che annunciato tramite facebook, l'impennata nel giro di quattro giorni. I casi sono passati da 30 (risultati il 15 ottobre) a 47 (risultati nella giornata di ieri domenica 18 ottobre).

Di questi, tre sono ospedalizzati non in terapia intensiva, mentre gli altri si trovano in quarantena.