Giornate FAI d’Autunno nel Saluzzese: grande successo ed affluenza di visitatori

Si è appena concluso il fine settimana dedicato alle Giornate FAI d’Autunno 2020: nonostante le difficoltà, l’impegno profuso dalla Delegazione e dal Gruppo Giovani di Saluzzo è stato premiato da una grande affluenza di visitatori, che hanno ampiamente espresso il loro apprezzamento per le aperture proposte.

Questi i “numeri” dei partecipanti registrati tra sabato 17 e domenica 18:

Borgo di Staffarda: 271 Castello di Cardè: 275 Cappella di Santa Maria della Spina, Revello: 75 (*sito esclusivo iscritti FAI).

"Il difficile momento che stiamo vivendo ha imposto molti limiti allo svolgimento di queste Giornate FAI – sottolinea il capo Delegazione Saluzzo Marco Piccat - ma il pubblico ha risposto con grande partecipazione, ed i volontari del FAI erano pronti a gestirle: in sicurezza, con attenzione e molto entusiasmo.

Altri appuntamenti con le Giornate FAI d’Autunno al Castello della Manta, ed in tutto il Paese, sono in programma anche per il prossimo weekend del 24/25: per tutte le informazioni e prenotazioni www.giornatefai.it