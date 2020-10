Lo Spaccio freschi Biraghi di Cavallermaggiore si prepara al Natale con Offerte Speciali

Il Natale si avvicina e lo Spaccio Freschi Biraghi di Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, situato di fianco alla sede della nota azienda piemontese guidata da Anna e Bruno Biraghi, propone una serie di offerte su una vasta gamma di prodotti Biraghi e altri articoli selezionati.

Da lunedì 12 ottobre a domenica 1 novembre 2020, in occasione della promozione “Ottobre Eccezionale”, numerosi prodotti della linea Gran Biraghi, Gorgonzola DOP e Ricotta fresca saranno scontati fino al 40%. L’iniziativa più importante è senza dubbio l’anticipo del Natale: i possessori della tessera fedeltà Biraghi, infatti, possono prenotare i cesti di Natale entro fine ottobre e ritirarli poi a dicembre in concomitanza delle festività natalizie. Cinque i tagli delle confezioni al prezzo finale di 10, 15, 20, 25 e 30 euro.

Nei locali dello Spaccio Freschi Biraghi si trovano anche il Latte Biraghi, le esclusive caramelle al latte ed il Burro Selezione Osvaldo Biraghi. A proposito di Burro Selezione Osvaldo Biraghi, la rivista Il Salvagente, nel numero di ottobre 2020, ha valutato caratteristiche e qualità dei burri venduti in Italia: il Burro Selezione Biraghi è stato dichiarato miglior burro 100% italiano da panna di centrifuga.

All’interno del negozio, oltre ad una serie di prodotti d’eccellenza del territorio, si trova uno spazio dedicato ai prodotti lattiero caseari caratterizzati dal logo “Piemunto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per valorizzare il latte Piemontese.

Oltre a questi, è possibile acquistare anche il Pecorino Etico Solidale, sia grattugiato sia in spicchio, prodotto nato a seguito dell’accordo dell’Azienda con Coldiretti Sardegna per il riconoscimento del giusto prezzo della materia prima ai pastori, ed infine, il celebre gelato al fiordilatte nella versione cono o coppetta.

Da sempre lo Spaccio Freschi Biraghi rappresenta il luogo in cui si incontrano produzione e consumatori: rinnovato nell’aprile del 2017, continua ad essere un punto di riferimento per i cuneesi e non solo, grazie all’offerta di prodotti sani, genuini e di elevata qualità.

Aperto tutti i giorni con il seguente orario: il lunedì solo il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00; dal martedì alla domenica invece dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 e alle ore 19.00.