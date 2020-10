Saluzzo, Orientamento 2.0 al Denina-Pellico-Rivoira

Al Denina-Pellico-Rivoira è cominciato l’orientamento, iniziativa attraverso la quale gli istituti scolastici ogni anno spiegano la loro offerta formativa ai ragazzi interessati.

Quest’anno, causa Covid-19, al Denina-Pellico-Rivoira si è deciso di fare un orientamento prevalentemente “a distanza” per dare comunque a tutti l’opportunità di conoscere l’Istituto articolato nei suoi diversi indirizzi.

"E’ molto facile assistere agli incontri, basta scegliere l’Istituto, la data e l’orario più comodi, collegarsi al sito www.denina.it e cliccare sul link per accedere alla conferenza. Docenti, alunni ed ex alunni saranno a disposizione per spiegare le diverse caratteristiche dell’offerta formativa nelle tre sedi e per rispondere a qualunque domanda".

Gli incontri saranno dodici, il primo dei quali è previsto per mercoledì 28 ottobre.

Sono previsti anche degli incontri in presenza a partire dal 27 novembre con un numero massimo di dieci partecipanti. Per qualunque informazione e per prenotare gli incontri in presenza si può inviare una mail a orientamento@denina.it