Cuneo, un positivo nella 1^ delta del "Peano-Pellico": tutta la classe in quarantena

Continuano a susseguirsi le notizie di istituti scolastici o classi la cui attività didattica viene messa in difficoltà dalla scoperta di casi di positività al Covid-19 tra gli alunni o nel corpo docente.

L'eventualità arriva a toccare anche il liceo "Peano-Pellico" di Cuneo, dove dalla giornata di oggi (lunedì 19 ottobre) e per un periodo di quattordici giorni i ragazzi della 1^ delta dovranno affrontare la quarantena, con l'attivazione delle misure di didattica a distanza, a seguito della scoperta di un caso di positività con sintomi.

La comunicazione è stata diramata alle famiglie nella giornata di ieri (domenica 18 ottobre).

A qualsiasi soggetto in quarantena non solo non è permesso frequentare di persona la scuola, ma è anche inibita qualunque attività sociale, l'allontanamento dal proprio domicilio e la ricezione di visite dall'esterno. Le famiglie dei compagni di classe del soggetto positivo non incorrono in alcuna restrizione, mentre i docenti della classe devono comunicare il rispetto delle misure di protezione - e quindi evitare ogni provvedimento - oppure considerarsi come contatti stretti o casuali.