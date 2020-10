Solidarietà: Con ”Dona la spesa" raccolti a Mondovì 1.300 Kg di beni di prima necessità per le famiglie bisognose

Sabato scorso anche Mondovì ha voluto fare la sua parte per celebrare degnamente la “Giornata contro la povertà”. I media nazionali proprio in questi giorni hanno reso noti i preoccupanti dati sui casi di nuovi poveri in Italia. Dati che nell’ultimo periodo hanno registrato un aumento dal 31 al 45% (fonte Il Sole24ore).

Aumenti esponenziali favoriti ovviamente dalla pandemia causata dal Covid. Ecco, pertanto, che iniziative di solidarietà come la raccolta di beni alimentari diventano non solo importanti, ma addirittura fondamentali per andare incontro alle criticità di tante persone. Sabato scorso, presso l’Ipercoop Mondovicino, si è svolto "Dona la spesa", l'ormai consueto appuntamento con la raccolta di beni di prima necessità, in collaborazione con la Caritas diocesana e l’associazione Soci Coop.

Tantissimi clienti hanno acquistato e donato beni a lunga conservazione da devolvere alle famiglie bisognose del monregalese. Il risultato anche in questa occasione è stato straordinario, con 1.292 kg di beni come pasta, olio, latte e altri beni consegnati alla Caritas. Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza dell’Ipercoop Mondovicino, che con un post apparso sulle proprie pagine social ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile l'ottima riuscita di questa bella iniziativa benefica.