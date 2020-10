Volley maschile A2 - Per Cuneo un punto in casa di Bergamo, Serniotti: "Abbiamo speso troppe energie per chiudere il 4° set"

Alti e bassi nella partita della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo in casa dell'Agnelli Tipiesse Bergamo: i ragazzi di Serniotti cedono al tie-break e si accontentano di un punto nella prima di campionato.

Il coach nel post match: "Il rammarico più grosso è aver speso troppe energie per chiudere il 4° set, dovevamo approfittare di quel momento e chiudere senza farli rientrare in partita. Il quinto set poi è proseguito sull’andamento della seconda parte del quarto ed è stato decisivo. Oggi la battuta ha dato meno del solito, ma non bisogna esserne dipendenti, dobbiamo riuscire a ricavare punti giocando, anche perché fuori casa non è così scontato".

Agnelli Tipiesse Bergamo - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (29-31/25-17/25-17/23-25/15-6)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pistolesi 1, Wagner 13, Sighinolfi 8, Codarin 10, Tiozzo 16, Preti 11, Bisotto (L); Gonzi 1, Galaverna 7, Bonola. All.: Roberto Serniotti II All.: Marco Casale

Ricezione positiva: 61%; Attacco: 44%; Muri 8; Ace 3.

Agnelli Tipiesse Bergamo: Finoli 2, Santangelo 24, Cargioli 14, Signorelli 2, Terpin 22, Pierotti 14, D’Amico (L); Milesi 4, Mancin. N.e. Battista, Ceccato, Sormani, Umek, Rota (L2). All.: Gianluca Graziosi. II All.: Daniele Busi.

Ricezione positiva: 77%; Attacco: 51%; Muri 11; Ace 8.

Arbitri: Piperata Gianfranco, Giorgia Spinnicchia.

Durata set: 41‘, 28‘, 26‘, 30’, 15’.

Durata totale: 140‘.