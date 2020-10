Limone Piemonte: un grazie agli "angeli dell'alluvione"

con questa lettera vorrei ringraziare tutti gli “Angeli” che ci sono venuti in aiuto in un momento così terribile, l’alluvione a Limone Piemonte di venerdì 2 ottobre scorso. Questi Angeli hanno lavorato parecchie ore senza mai fermarsi per togliere tutto il fango che aveva invaso il garage e sepolto la mia macchina nuova: il “locale caldaie”, il “locale contatori”, il fango ha invaso proprio tutto (tranne l’appartamento fortunatamente). Abbiamo trascorso ore terribili angoscia paura di non farcela.