La Zona di Alba ha premiato la Fedeltà Associativa: attività che hanno 35, 50 anni e qualche startup

Si è svolta domenica 18 ottobre, ad Alba, presso il palazzo Congressi “G. Morra” di piazza Medford, la tradizionale cerimonia di conferimento degli Attestati di Fedeltà Associativa agli Artigiani.

L’iniziativa, organizzata dalla Confartigianato Cuneo – Zona di Alba, ha inteso sottolineare il valore dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’Associazione da parte del mondo produttivo fossanese.

Momento “clou” della manifestazione è stata la firma del patto di amicizia suggellato tra Confartigianato Cuneo e Alba, rappresentati dal presidente territoriale Luca Crosetto e dal presidente albese Daniele Casetta, e Confartigianato Bergamo, quest’ultima rappresentata dal presidente Giacinto Giambellini e dal direttore Stefano Maroni. Un accordo da cui scaturiranno nuove iniziative promozionali a sostegno dell’artigianato di qualità. D’altra parte, Bergamo è città creativa Unesco, così come Alba, entrambe per il settore gastronomia, che ben si lega al progetto “Creatori d’Eccellenza” lanciato da Confartigianato Cuneo.

Una presenza, quella di Bergamo, anche simbolo di resistenza in questo frangente pandemico, introdotta da un toccante filmato che testimonia l’impegno e la solidarietà dimostrata nel periodo di lockdown dagli artigiani bergamaschi, i quali in una sola settimana riuscirono ad allestire un ospedale Covid, in una delle zone

Dopo i saluti introduttivi del presidente di Confartigianato- zona di Alba Daniele Casetta, della vice presidente territoriale Daniela Balestra e del vice presidente nazionale, Domenico Massimino, la parola è passata al sindaco di Alba Carlo Bo, all’assessore al turismo Emanuele Bolla e alla presidente dell’Ente fiera Liliana Allena. Le conclusioni sono state affidate al presidente territoriale di Confartigianato Cuneo Luca Crosetto.

A seguire la consegna degli attestati di Fedeltà Associativa agli imprenditori in attività associati da 35 e 50 anni ed alle start up.

"È un appuntamento importante per la nostra Zona, – ha dichiarato Daniele Casetta, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Alba – che sottolinea l’operosità e la capacità degli artigiani albesi. Si è trattato di un’occasione per confrontarsi sulla situazione economica del nostro territorio. Il sistema produttivo del nostro Paese si fonda proprio sulle piccole e medie imprese, alle quali in questo difficile momento viene chiesto di non mollare, ma rilanciare guardando al futuro con fiducia. La firma del patto di amicizia con Confartigianato Bergamo è un tassello importante che getta le basi per nuove progettualità condivise. Non dimentichiamo, inoltre, che questo evento rappresenta anche un piacevole momento di convivialità e di riconoscimento dell’impegno degli artigiani di Langhe e Roero che riceveranno l’attestato di “Fedeltà Associativa”".

"L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – vuole innanzitutto rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. L’accordo con Confartigianato Bergamo poi, sancisce il buon livello di cooperazione che permea il nostro Sistema. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di dare un segnale di speranza alle nostre imprese, progettando un futuro di iniziative comuni. Vi è infine, il senso più profondo della “Fedeltà Associativa”: un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono rimaste a presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale".





Elenco imprese insignite della “Fedeltà Associativa”

35 anni

PORELLO NICOLETTA di CANALE - ACCONCIATORI BOTTINO PIETRO E C. SNC di ALBA - MECCANICA E SUBFORNITURA SANDRINI GIANCARLO di MAGLIANO ALFIERI - MECCATRONICA FRIGOSYSTEM SNC DI CAPPELLO FABRIZIO & C. di ALBA - TERMOIDRAULICI LABORATORIO ODONTOPROTESICO F.LLI AGNELLI S.N.C. di ALBA - ODONTOTECNICI ZAOTTINI OSVALDO di CORTEMILIA - ODONTOTECNICI MALLARINO MARISA di GRINZANE CAVOUR - ACCONCIATORI CALORIO S.N.C. DI LUCA CALORIO E C. di MONTA' - EDILI MARENGO DARIO di ALBA - TRASPORTO MERCI TECNO L.A.M.A. S.N.C. DI VACCHETTA FABRIZIO & C. di ALBA - CARPENTERIA MECCANICA STRAZZARINO GIULIO S.A.S. DI PATRIZIA STRAZZARINO & C. di NEIVE - CARPENTERIA MECCANICA ROBINO ORESTE S.R.L. di SANTO STEFANO BELBO - RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE TRASPORTI FILIBERTO SAS DI FILIBERTO LIVIO & C. di CASTIGLIONE FALLETTO - TRASPORTO MERCI

50 anni

RAPETTI VERNICIATURA SNC DI RAPETTI BRUNO E. C. di CASTELLINALDO - VERNICIATURA ALPI SNC DI PARUSSA MARIO E PARUSSA LUCIANO di MONTICELLO D'ALBA - PRODUZIONE IMBALLAGGI BROVIDA PAOLO di ALBA - ACCONCIATORI COIFFEURES ERMANNO SNC di ALBA – ACCONCIATORI Startup

CANE DOMENICO di ALBA - TERMOIDRAULICI MAGGIANO SIMONE di MONTEU ROERO - EDILI HOSPITI DI SARA PELLERINO di GOVONE - COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI CHIC ACCONCIATURE DI CHIARA SALATIN di TREISO - ACCONCIATORI TOSA ANDREA di ALBA - CARPENTERIA MECCANICA ROERO GIARDINI DI LANZONE DAVIDE di CANALE - MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE AREE VERDI CERUTTI MASSIMILIANO CARPENTERIA METALLICA di PRALORMO - CARPENTERIA MECCANICA