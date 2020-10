A Limone Piemonte due nuovi fuoristrada donati dalla Croce Rossa nazionale

La recente alluvione che ha colpito in modo particolare la Valle Vermenagna e la Valle Tanaro, ha distrutto completamente tre vetture del Comitato CRI di Limone Piemonte. Molti sono stati i gesti di solidarietà e di generosità da parte di Aziende, di Istituzioni e di comuni cittadini.

Il Comitato Nazionale ha destinato due veicoli 4x4, per sopperire ai tre mezzi andati distrutti per l’alluvione.

Anche il Sindaco di Limone, Dott. Massimo Riberi ha ringraziato la Croce Rossa Nazionale per aver donato questi due mezzi che rimarranno sul territorio di Limone, ancora molto utili per questa emergenza, ma anche per il futuro, per garantire sempre al meglio i servizi che la Croce Rossa svolge per Limone e la vallata intera.