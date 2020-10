Bra annulla il suo festival della salsiccia: l’evento rimandato al 2021

Appuntamento rinviato al 2021 per “Bra’s – Il Festival della Salsiccia di Bra”, inizialmente programmato per il mese di dicembre.



A comunicarlo, l’Amministrazione comunale di Bra e l’Ascom cittadina, unitamente agli altri partner della rassegna “stellata” che celebra e promuove le eccellenze della città della Zizzola.



“Considerate le nuove misure introdotte dal Dcpm del 18 ottobre, l’attuale andamento epidemiologico e la conseguente situazione di incertezza per i prossimi mesi, che rende complessa la gestione organizzativa di un evento di tale portata, abbiamo deciso di rinviare al prossimo anno l’edizione 2020 di 'Bra’s" – commentano il sindaco di Bra Gianni Fogliato e il direttore Ascom Bra Luigi Barbero –. Sicurezza e responsabilità sono la nostra priorità: il rinvio non ci impedirà di lavorare con entusiasmo per offrire nel 2021, compatibilmente con l’evolversi della situazione, una nuova grande edizione del Festival della Salsiccia di Bra”.