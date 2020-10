Ceva, sospensione dei tributi locali: le proposte dell'opposizione per il post alluvione

A Ceva, come nel resto della Val Tanaro colpita dall’alluvione, si sta lavorando per ripartire.

In attesa del prossimo consiglio comunale, il gruppo d’opposizione “Una svolta per Ceva” esprime solidarietà a tutti i concittadini colpiti e danneggiati e suggerisce alcune proposte per la gestione del post emergenza.

“Passati i giorni delle prime emergenze a cui pensare, ora è il momento di dare risposte celeri ai cebani” - affermano dal gruppo – “Sottoponiamo le prime proposte all’amministrazione, in attesa di discutere l’argomento in consiglio comunale”.

Nel dettaglio il gruppo consigliare di minoranza propone:

la sospensione dei tributi locali ai privati e alle attività colpite;

l’inoltro di richiesta all’ ACDA per la sospensione delle bollette dell’acqua ai privati e alle attività colpite, con relativo storno della probabile quantità di acqua utilizzata per la pulizia dei giorni successivi all’alluvione;

la costituzione di una commissione consiliare dedicata alla gestione complessiva dell’emergenza e dei conseguenti lavori, compresa una riorganizzazione delle zone alluvionabili della città;

di iniziare una revisione del Piano Regolatore a seguito degli eventi alluvionali frequenti.

“Come abbiamo dimostrato in queste settimane siamo disponibili ad appoggiare l’amministrazione comunale in tutte le azioni che prevedano una manutenzione continua dell’asta del Tanaro e degli affluenti, un’opera straordinaria che scongiuri totalmente l’insorgere frequente di esondazioni nel concentrico (ad esempio scolmatori), a patto che queste avvengano in tempi brevi e che abbiano la priorità su tutto il resto” – concludono dal gruppo.