Il Covid-19 a Cuneo, mai così alti i positivi e gli isolamenti: "Siamo preoccupati, la risalita accelera ancora. Serve senso di responsabilità"

Il COC sta analizzando nel dettaglio i contenuti del DPCM emanato il 18 ottobre per valutare quali misure applicare in città, si legge nella nota del Comune pubblicata nel pomeriggio di oggi (20 ottobre). Tra le attività oggetto di analisi, lo svolgimento dei mercati ordinari, che vengono confermati nel rispetto dell’Ordinanza n.270 del 25/05/2020, tutt’ora in vigore, che stabilisce alcune regole per evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale.

"Stiamo analizzando attentamente la situazione, nell’ottica di contemperare le esigenze di sicurezza con la volontà di non soffocare le attività economiche - dice ancora il sindaco - . Siamo inoltre in attesa delle indicazioni in arrivo dalla Regione sulle misure di contenimento che verranno assunte nelle prossime ore con una nuova ordinanza regionale. Da parte nostra, come singoli cittadini, dobbiamo tenere alta l’attenzione e rispettare le regole che ci sono state date, come mantenere le distanze, evitare assembramenti, ma soprattutto mettere la mascherina sempre, anche all’aperto”.