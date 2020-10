Frabosa Sottana, Samantha Basso è il nuovo presidente del Forum giovanile

L'incontro, tenutosi al Gala Palace, è stato introdotto da un breve intervento del sindaco, Adriano Bertolino e dal vice sindaco Elisabetta Baracco. La riunione di circa un'ora si è sviluppata attraverso un vivace dialogo tra i ragazzi presenti in sala e gli amministratori.

Durante la serata sono esposti i progetti portati avanti dalla consulta giovanile precedente, grazie a Giulia Lanza, consigliere in carica del comune ed ex consigliere nel forum, Erica Basso, assessore comunale ed ex presidente e Silvia Perria vice presidente.