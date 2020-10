La presidente del Centro anziani di Moretta al raduno regionale

Non hanno potuto partecipare in gruppo, come gli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria e delle tante difficoltà organizzative connesse al periodo. Ma la presidente del Centro anziani di Moretta, Margherita Grosso, non ha voluto mancare all’appuntamento per la ricorrenza del trentesimo raduno regionale dei “Centri Incontro del Piemonte”, ideato nel 1991 dal commendatore Alberto Marinetto.

Per l’occasione, la presidente Grosso ha ricevuto, come ogni gruppo presente, il libro che celebra i trent’anni dell’iniziativa, che vede partecipare all’evento, ogni anno, fino a 1500 persone, in arrivo da ogni provincia del Piemonte. Nella foto, scattata domenica scorsa a San Damiano d’Asti, la presidente Grosso riceve il libro dalle mani del presidente regionale Alberto Cirio. Accanto a loro il senatore Marco Perosino, il vicepresidente dei Centri incontro Piemonte Vincenzo Gerbaldo, il presidente Marinetto e il consigliere regionale Franco Graglia.

"Per me – ha commentato Margherita Grosso – è stato emozionante esserci, e rappresentare il gruppo di Moretta, che per tanti anni ha preso parte agli eventi del comitato regionale".

Nei prossimi giorni il Centro anziani di Moretta è chiamato “alle urne” per il rinnovo del direttivo