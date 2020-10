Medaglia d’oro per il CFP di Ceva grazie al video Teatro Marenco “Una storia d’amore” (VIDEO)

Grande soddisfazione per il CFPCemon di Ceva che, dopo aver affrontato le dure conseguenze dell’alluvione dello scorso venerdì 2 ottobre, si gode un meritato riconoscimento: una delle 17 medaglie d’oro stellate del concorso “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia.”

La scuola, che da molti anni aderisce al concorso nazionale organizzato dalla Fondazione Napoli Novantanove dal Ministero dei beni culturali e del turismo e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è stata scelta tra 450 scuole di tutta Italia, ricevendo il premio più prestigioso.

IL PROGETTO

Quest’anno gli studenti della terza estetica e meccanica hanno partecipato presentando un video dal titolo “TEATRO MARENCO – Il Teatro: una storia d’amore” – Atto secondo. La realizzazione del progetto era iniziata in presenza con l’analisi del libro "In Prima Fila" di Paola Scola. Una volta scritto lo storyboard, da un’idea di Giorgio Gonella, i ragazzi avrebbero dovuto ritrovarsi sul palco del Marenco nel mese di marzo, ma l’emergenza Covid non lo ha reso possibile. Dunque gli studenti hanno riadattato la bozza del progetto e hanno lavorato con gli strumenti che avevano a disposizione a casa per la realizzazione del video, dando vita ai protagonisti della storia del Marenco e soprattutto a Uberto, fantasma del teatro e a Beppe Raviola, custode della storia.

“Siamo veramente soddisfatti ed orgogliosi di aver nuovamente ricevuto un riconoscimento così prestigioso, soprattutto se lo meritano studenti/esse che hanno dimostrato di sapersi mettere in gioco nonostante le difficoltà delle lezioni a distanza. Nel periodo di lockdown, sicuramente sarebbe stato più facile arrendersi e non partecipare al concorso, gli/le allievi/e hanno invece dimostrato coraggio e determinazione, aprendo al lavoro di adozione la porta delle loro abitazioni e realizzando un lavoro degno di premiazione.” – commenta la responsabile della sede di Ceva Simona Giacosa – “È a loro che voglio rivolgere i miei complimenti e stimolarli nel proseguire l’ultima annualità del progetto con costanza e puntando sempre all’eccellenza".