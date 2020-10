Montà, il conto dei positivi sale a 28 persone

Salgono i casi positivi al Covid-19 nel comune di Montà. Erano 16 i contagiati solo qualche giorno fa sul territorio comunale - come avevamo scritto nel nostro articolo del (16 ottobre) -. Anche questa volta il primo cittadino, Andrea Cauda, informa che "questi nuovi numeri trattasi di parenti dei gruppi di studenti della primaria di Montà e delle scuole superiori frequentate dai montatesi negli altri comuni. Le persone in questione stanno quasi tutti discretamente bene e si trovano in quarantena fiduciaria presso le proprie abitazioni".



Nei giorni scorsi il sindaco Cauda aveva emesso un'ordinanza per limitare le funzioni delle attività sul territorio comunale montatese al fine di evitare che il contagio si potesse espandere. "Ma questo non basta – commenta il sindaco - è necessario che tutta la popolazione faccia uno sforzo e indossi la mascherina pur mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone, ed eviti le uscite in gruppo. E qui, mi rivolgo a giovani e anziani che ancora oggi non hanno compreso appieno il senso della delicatezza e pericolosità della trasmissione del virus pur essendo asintomatici".