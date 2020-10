Salgono a 19 i casi di Covid a Canale, il sindaco: "Non sono 22 come segnalato dalla piattaforma regionale"

Sono saliti a 19 i casi di contagio dall'infezione di Covid-19 a Canale. Nel giro di una settimana dal nostro ultimo articolo (erano sei contagi il 13 ottobre) sono dunque triplicati.



Diciotto di questi riguardano studenti delle scuole superiori di Alba e di Canale e i relativi famigliari. A questi si aggiunge una persona anziana residente in Canale che aveva effettuato una serie di esami e cure ospedaliere personali presso i vari nosocomi.



Ad aggiornare la situazione attuale è il primo cittadino, Enrico Faccenda, che sentito al telefono spiega al nostro giornale "Le diciotto persone stanno bene, sono asintomatici. Mentre siamo in attesa di conoscere lo stato attuale di salute anche dell'altro paziente".

Il sindaco ribadisce ancora una volta che non sono presenti nuovi casi positivi al momento presso la casa di Riposo Pasquale Toso.



Inoltre segnala come siano in conflitto i dati sui casi di contagio comunicati dall'Asl Cn2 rispetto a quelli riportati sulla piattaforma della Regione Piemonte, che evidenzia ad oggi nel comune di Canale 22 casi.



"Già in passato sulla piattaforma non c'era corrispondenza con i dati reali relativi ai casi di Coronavirus nel nostro comune. Si tratta evidentemente di qualche errore".