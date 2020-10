Al Liceo Classico di Saluzzo arriva la terza edizione di "...e adesso viene il Bello"

Giovedì 15 ottobre, dalle 17 alle 18,40, si è tenuta la terza edizione di “... e adesso viene il Bello”, attività pomeridiana destinata agli studenti della terza media. Un nutrito gruppo di ragazzi e genitori, in sicurezza e nel rispetto della normativa anti Covid, ha avuto la possibilità di visitare la sede di via Della Chiesa del Liceo Classico Bodoni.

Nelle aule che hanno accolto i visitatori si sono alternati momenti differenti. Gli allievi del Liceo Classico, di Saluzzo: Francesco Tripaldi 2K, Francesca Dentis 3K; di Manta: Elena Belardi e Martina Occelli 3K; di Cavour: Sofia Conti 3K hanno presentato numerose esperienze realizzate negli ultimi anni con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito dei progetti di Educazione alla Bellezza. Non è mancato un saggio del corso di cultura musicale, con l’analisi di una canzone condotta dal prof. Diego Ponzo.

Infine, la prof.ssa Silvia Fenoglio ha proposto un primo approccio al mondo greco con un itinerario sulla bellezza che, passando per il Discobolo di Mirone e Cristiano Ronaldo, Harry Potter e Walt Disney, si è concluso con il mito di Narciso e con la figura di Socrate. “È stato gratificante presentare i progetti che abbiamo realizzato in questi anni - commentano gli studenti che hanno collaborato alla realizzazione dell’attività - anche se, accanto alla soddisfazione e al piacere di ricordare molti momenti che rimarranno nella nostra memoria, sentiamo la mancanza di tutte quelle attività che in questo momento non possiamo realizzare a causa delle limitazioni imposte dal Covid”.

Per date e modalità delle prossime iniziative di orientamento consultare il sito www.liceobodoni.edu.it.