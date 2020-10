Aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare "Crocerossina" presso il Comitato CRI di Mondovì

Le “Crocerossine” infatti, possono essere impiegate in situazioni di crisi ed operano sul territorio nazionale ed internazionale sia in teatri operativi che nelle calamità naturali, in concomitanza con le Forze Armate e, nelle attività della Croce Rossa, con particolare riguardo alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, l’Educazione sanitaria, l’Assistenza e la prevenzione indirizzate alla popolazione.

Per accedervi occorre aver frequentato il corso di ingresso per Volontari CRI ed essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 55 anni, diploma di scuola media superiore, mentre, per coloro in possesso di un titolo sanitario, non c’è il limite di età.