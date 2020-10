Aperto una volta al mese fino a dicembre lo Sportello Lavoro di Monterosso Grana

Le due operatrici saranno disponibili in presenza sabato 14 novembre e 12 dicembre, dalle 9:30 alle 11:30 negli spazi del Comune.

Il servizio, gratuito, è rivolto alle aziende che necessitano di personale o di consulenze sul fronte delle assunzioni e a tutti i residenti nel territorio dell’Unione Montana Valle Grana in cerca di un’occupazione. In linea con gli anni precedenti il servizio offre continuità nelle attività di diffusione di richieste di manodopera e di contatto con possibili lavoratori interessati, con servizio di redazione di curricula e di orientamento dei lavoratori rispetto alle offerte di lavoro.

Importante novità di quest’anno fortemente voluta dall’amministrazione comunale è l’ampliamento del progetto al tema della chiusura delle botteghe e delle attività commerciali, e del relativo spopolamento che sta interessando gradatamente la comunità. Le tematiche sono state discusse con equipe di esperti portatori di esperienze e sperimentazioni in valli del cuneese molto simili alla Valle Grana, come NEMO: Nuova Economia in Montagna.