Coronavirus: a Borgo San Dalmazzo si valuta la fattibilità della mostra mercato della Fiera Fredda

La Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo ha stabilito, nella seduta odierna, di annullare il tradizionale mercato straordinario del 5 dicembre previsto in occasione della 451esima Fiera Fredda nazionale della lumaca.

La decisione è maturata in osservanza delle ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica e in particolare per l'impossibilità di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa in vigore.

“Le aree e gli spazi tradizionalmente destinati alla collocazione degli operatori partecipanti al mercato straordinario del 5 dicembre in occasione della fiera fredda nazionale della lumaca nel Comune di Borgo San Dalmazzo – si legge nel tasto approvato dall’Esecutivo - estendendosi per le strade comunali con numerose vie di accesso e di esodo non garantiscono un’adeguata possibilità di controllo degli accessi e delle suddette disposizioni di sicurezza né sono idonee a impedire spontanee forme di assembramento generati dall'evento”

E’ attualmente al vaglio della Giunta Comunale e dell’Associazione Ente Fiera Fredda la valutazione di fattibilità della mostra mercato prevista all’interno della ex Bertello.