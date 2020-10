Eventi a Savigliano in tempo di Coronavirus: ancora confermato l’Incantevole Natale e un programma “ristretto” per la Festa di Santa Cecilia

Nonostante le difficoltà dell’emergenza sanitaria, gli eventi non si sono fermati a Savigliano. Certo, si è dovuto rinunciare a quelle manifestazioni di punta come la Festa del Pane o la Fiera della Meccanizzazione, ma il Comune e la Consulta Cultura negli ultimi mesi hanno comunque lavorato per proporre concerti, incontri e altre iniziative per la cittadinanza, nel rispetto delle normative.

“Abbiamo fatto tutto quello che avevamo programmato - conferma il presidente Aldo Lovera - seguendo le direttive per la sicurezza contro il Covid. Il prossimo appuntamento confermato sarà quello del 4 novembre, non ci sarà purtroppo la presenza della banda, per non creare assembramenti, ma ci sarà l’alzabandiera con l’esibizione del trombettiere”.

Confermati per ora, tutti quegli eventi con numero ristretto di pubblico, ma per cui si riesce a mantenere il corretto distanziamento sociale: “I concerti del Fergusio e gli Apertivi in Musica degli Amici della Musica a Palazzo Taffini proseguiranno - spiega Lovera - così come la rassegna cinematografica di Cortocircuito a fine ottobre e la mostra al Museo Civico. Cercheremo di proporre poi la festa di Santa Cecilia con il 21 novembre un intervento tra Clemente Rebora e Fergusio, e domenica 22 novembre, oltre all’Aperitivo in Musica, con il Museo Civico organizzeremo una mostra sugli aspetti musicali della città. Se riusciamo sempre per Santa Cecilia con il Fergusio organizzeremo un evento musicale a Palzzo Taffini ed eventualmente cercheremo di coinvolgere la banda per un giro itinerante lungo la città. Siamo in fase di organizzazione - specifica il presidente della Consulta Cultura -. Poi ovviamente, salvo nuove disposizioni, ci sarà l’Incantevole Natale con l’Ente Manifestazioni. Cercheremo di farlo di nuovo in piazza Santarosa con le casette natalizie, i laboratori per bambini e il resto del programma, con in aggiunta un evento itinerante organizzato insieme alla Pro Loco. Tutti eventi che come sempre realizziamo nel rispetto della normativa con distanziamento e sedie numerate per i concerti, misurazione della temperatura, presa dei nominativi. In ogni location abbiamo un numero massimo di persone: all'Ala Polifunzionale 180 posti, in Sala Miretti 28 posti, a Palazzo Taffini 65 posti, in Piazza Turletti adibita a manifestazioni esterne 130 posti. Putroppo il Teatro Milanollo non è utilizzabile perchè troppo costoso per i pochi posti autorizzati”.

Un impegno importante per le 50 associazioni che fanno parte della Consulta Cultura. “Insieme portiamo avanti un grande lavoro”, conferma Lovera che tuttavia non nasconde un po’ di amarezza: “I cittadini oggi hanno paura, partecipano con un altro spirito rispetto a una volta quando tutti venivano in piazza. Mi accorgo che mancano tante persone e in generale vedo meno gente, anche da fuori. Certo si fa anche più in fretta a riempire uno spazio per una manifestazione, ma è tutto ridimensionato. E’ un periodo difficile, ma noi ripercorriamo i momenti culturali di promozione che abbiamo sempre fatto, in perfetta sintonia con l’Assessorato. Certo, sono meno le cose che possiamo fare, ma quello che possiamo lo proporremo”.

La riunione plenaria della Consulta Cultura con tutte le associazioni è stata intanto spostata dal 5 al 15 novembre. “Aspettiamo di capire cosa succederà dopo il 13 novembre quando scadrà il Dpcm”.