Parte a novembre da Roma (nonostante il Covid) il tour solista di Cristiano Godano

Parte - nonostante il periodo complicato per tutti gli eventi - il tour solista del leader di Marlene Kuntz Cristiano Godano.

Il frontman della band manifesto della scena alt-rock italiana negli anni '90 aveva presentato la sua ultima "fatica", la prima in solitaria, in post-lockdown, lo scorso giugno.

E ad ufficializzare le date del tour è lo stesso Godano sulla sua pagina Facebook.

"Provo sentimenti variegati all'annuncio di queste mie date. - ha scritto - Tutta la gioia che vivo per essere riusciti a organizzare un tour in questo periodo che volge al dramma è contemperata dalla sensazione di smarrimento e difficoltà che si affronterà nel suo percorso. C'è molto senso di responsabilità e tutto sarà all'insegna della sicurezza nei locali dove suoneremo io e Luca Rossi degli Ustmamò."

"Spero davvero - continua - che per tutti voi sia una bellissima notizia e che vogliate acquistare i biglietti per trovarci tutti insieme in un abbraccio di amore e intensità. Sarà un live di sicuro calore e accoglienza, e di fortissima empatia. Suoneremo il mio disco e pezzi di MK, oltre a una o due cover."



"Io - conclude - nonostante tutto, non vedo l'ora di iniziare questo tour, perché ho una voglia insopprimibile di suonare, e perché so bene a quanta gente manchino i live. Il mio disco è uscito in un periodo davvero sfortunato, e merita la vostra presenza per una nuova dose di vitalità. Quella che il covid tenderebbe a negare a tutti. Impediamogli di vincere."

Qui di seguito le date del "Mi ero perso il cuore tour".



27/11 Stazione Birra di Roma

28/11 Estragon Club di Bologna

4/12 Sala Vanni di Firenze (con un doppio show: 18.30 e 21.30)

5/12 Hall di Padova

11/12 Latteria Molloy di Brescia

4/1/2021 Teatro Politeama Pratese di Prato

15/1/2021 Teatro Superga di Torino

16/1/2021 Teatro Pergine di Pergine (Trento)



I biglietti sono disponibili da oggi, martedì 20 ottobre, su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.