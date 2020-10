Cavallermaggiore: 15 i casi positivi in città e l'Amministrazione chiude dalle 21 il giardino accanto alla materna

Sono 15 i casi positivi sul territorio del comune di Cavallermaggiore.

Ad annunciarlo, tramite post su facebook, è il sindaco Davide Sannazzaro che sottolinea come: "Tra gli ultimi casi segnalati, ci sono giovani delle scuole superiori. Questo ci ricorda che tutte le fasce di età sono chiamate ad essere responsabili dei propri comportamenti".

Nel rispetto alle indicazioni fornite dall'ultimo Dpcm, l'Amministrazione ha quindi scelto di chiudere dalle ore 21 il giardino pubblico accanto alla scuola materna statale, mentre il sindaco smentisce subito le voci sulla eventuale chiusura dei cimiteri in città per la festa dei Santi: "Smentisco tale voce, in quanto, al momento, non ho ricevuto indicazioni in tal senso. Eventuali chiusure nelle prossime settimane sono inerenti ad un numero importante di estumulazioni, programmate da tempo. Invito quindi tutti ad attenersi unicamente alle informazioni date dai canali ufficiali"